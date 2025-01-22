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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения группировки войск «Запад» возвращают в строй десятки единиц военной техники

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения группировки войск «Запад» возвращают в строй десятки единиц военной техники

Кроме устранения поломок, военнослужащие устанавливают на военную технику комплекты динамической и противодронной защиты, проводят ее полную диагностику и ходовые испытания.

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