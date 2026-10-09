Захарова увидела опасную тенденцию в победе Гитлера Муссолини в Перу

«Это не фейк»: Захарова высказалась о победе политика с именем Гитлер Муссолини.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу перуанского политика Гитлера Муссолини Симеона Флореса на выборах мэра муниципалитета Керопалька.
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