Соболев о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Хорошо, что не поставили. Нытья бы было на всю страну»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением о моменте с падением форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в штрафной площади соперника в матче с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.
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