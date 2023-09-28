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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ризабек Айтмухан о призовых: «Эти цифры поставлены законом. Довольствуемся тем, что есть»

Чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан высказался о размере призовых за золотую медаль: «Эти цифры поставлены законом и в этом нет ничего такого — значит так суждено.

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