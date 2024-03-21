Чай с чабрецом. Чабрец - хорош при бронхите, простуде и гриппе. Он способствует отхаркиванию и облегчению дыхания, улучшает метаболизм.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Чай с чабрецом. Чабрец - хорош при бронхите, простуде и гриппе. Он способствует отхаркиванию и облегчению дыхания, улучшает метаболизм.
Свежие комментарии