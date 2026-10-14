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Части двух гигантских статуй известнейшего фараона Рамсеса II нашли в Египте

Части двух гигантских статуй известнейшего фараона Рамсеса II нашли в Египте

Zuma\TASS Фрагменты двух гигантских статуй, которые, предположительно, принадлежали фараону Рамсесу II, были найдены в ходе раскопок в дельте Нила.

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