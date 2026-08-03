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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе

Будущее Клэя Томпсона в « Далласе » остается неопределенным. По информации The Athletic, руководство «Маверикс» изучает рынок обменов для 36-летнего защитника, однако пока не смогло найти вариант, который устроил бы клуб.

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