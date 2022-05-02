Немцы перекричали Шольца, протестуя против поставок оружия Киеву

Протестующие во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца в Дюссельдорфе скандировали лозунг "Добиться мира без оружия!" из-за высказываний политика относительно необходимости поставок киевской власти оружия, передает немецкий телеканал Phoenix.
Протестующие во время выступления канцлера ФРГ Олафа Шольца в Дюссельдорфе скандировали лозунг "Добиться мира без оружия!" из-за высказываний политика относительно необходимости поставок киевской власти оружия, передает немецкий телеканал Phoenix.
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