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В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона.

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