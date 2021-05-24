В Краснодарском крае рассказали о планах на ПМЭФ

КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона.
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Краснодарский край на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует заключить инвестсоглашения в сфере курортов на сумму более 70 миллиардов рублей, говорится в сообщении администрации региона.
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