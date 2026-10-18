В СССР было много крупных заводов, фабрик и комбинатов, которые заботились о своих сотрудниках. Рабочим нужно где-то жить, и завод договаривался с городом о земле, и сам строил многоквартирные дома: зачастую силами тех же токарей и инженеров, которые делали таким образом квартиры для себя.