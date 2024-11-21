Мощь «Краснополя»: кладбище западной техники в Курахово, танки сгорают как спички

В другом эпизоде, зафиксированном на видео, военнослужащие 238-й артбригады 8-й гвардейской армии РФ с помощью управляемого снаряда «Краснополь» точно поразили танк в Курахово, продемонстрировав эффективность современных систем вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии