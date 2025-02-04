Администрация Трампа в выходные возобновила отправку оружия в Украину. И другие события ночи:ФСБ рассекретила документы, связанные с подготовкой Ялтинской конференции;Еще 6 исторических зданий Москвы стали объектами культурного наследия;"Искандер-1000" представляет угрозу странам НАТО;В Белом доме … .
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