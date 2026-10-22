Пока 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина лечится в больнице, сообщения о её состоянии расходятся. 19 октября дочь Ольга рассказывала об улучшении, 21 октября близкая подруга и юрист актрисы говорила о тяжёлом состоянии.
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