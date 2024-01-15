МИД Китая: Пекин ценит позицию России по выборам на Тайване

Пекин ценит позицию Российской Федерации по выборам, которые состоялись на тайваньской территории. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство иностранных дел Китайской Народной Республики.
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