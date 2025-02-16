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Царьград

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Вот и финнов начали хватать на улице. Война с Россией неизбежна?

Вот и финнов начали хватать на улице. Война с Россией неизбежна?

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов сделал довольно тревожное заявление: "Финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне".

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