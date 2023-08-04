Булаев ждет ответа на вопрос, доколе дожди будут топить двор в Барнауле

После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает Депутат АКЗС Сергей Булаев в очередной раз потребовал обратить внимание на двор в Барнауле, который постоянно затапливает после дождей, сообщает "Атмосфера".
После каждого более-менее сильного дождя двор и подъезды топит, ливневка не работает Депутат АКЗС Сергей Булаев в очередной раз потребовал обратить внимание на двор в Барнауле, который постоянно затапливает после дождей, сообщает "Атмосфера".
Свежие комментарии