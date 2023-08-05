ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли Донецк, выпустив один кассетный снаряд. Об этом 5 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).