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ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом

ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли Донецк, выпустив один кассетный снаряд. Об этом 5 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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