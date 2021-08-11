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Огромные расходы Китая на НИОКР и почему США и их союзники боятся

Лучшие новости об огромных расходах Китая на НИОКР (CGTN) – Если бы первые предположили, что экономика Китая в ближайшие несколько лет превзойдёт экономику США, то вторую по величине экономику мира обвинили бы в дезинформации или ударе в грудь.

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