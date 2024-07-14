Котировки на нефть продолжают расти Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent вновь выросла в цене и достигла $85,9 за баррель.
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Котировки на нефть продолжают расти Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent вновь выросла в цене и достигла $85,9 за баррель.
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