«Мы — красавчики». Слишкович — о победе «Спартака»

Владимир Слишкович отреагировал на крупную победу «Спартака» в матче с «Ростовом». Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от победы красно-белых в выездном матче 25-го тура первенства РПЛ с «Ростовом» (5:1), похвалив подопечных и назвав их красавчиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии