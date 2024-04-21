«Мы — красавчики». Слишкович — о победе «Спартака»

Владимир Слишкович отреагировал на крупную победу «Спартака» в матче с «Ростовом». Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от победы красно-белых в выездном матче 25-го тура первенства РПЛ с «Ростовом» (5:1), похвалив подопечных и назвав их красавчиками.