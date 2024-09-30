Астраханские депутаты обменялись опытом с коллегами из ЛНР

Депутаты Думы Астраханской области провели рабочее совещание с представителями комитета Народного Совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма.
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