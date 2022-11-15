В Абхазии хотят разбить аллею имени Дмитрия Медведева

В Абхазии хотят сделать аллею Дмитрия Медведева в честь того, что он, будучи президентом России в 2008 году, подписал указ о признании независимости республики.
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