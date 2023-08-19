Страна и люди

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Фомин заявил, что на прошлых встречах MCIS дали верные прогнозы по ситуации в мире

Фомин заявил, что на прошлых встречах MCIS дали верные прогнозы по ситуации в мире

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил нашему телеканалу на форуме «Армия-2023», что большинство прогнозов, которые были даны на предыдущих Московских конференциях по международной безопасности, сбылись.

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