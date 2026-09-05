Почему некоторые навыки невозможно развить, сколько бы вы ни тренировались: геометрия пластичности мозга

Интерфейсы «мозг — компьютер» давно перестали быть фантастикой: с их помощью люди двигают бионическими протезами, набирают текст силой мысли и восстанавливают подвижность после травм.
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