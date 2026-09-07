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Газета.ру

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Канцлер ФРГ Мерц: Германия должна защитить свою свободу от России

Канцлер ФРГ Мерц: Германия должна защитить свою свободу от России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в России якобы «особенно рады» победе партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.

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