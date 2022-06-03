Шесть банков заявили о планах запустить переводы в Белоруссию через СБП

Шесть кредитных организаций — ВТБ, «Дом.рф», ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и МТС-Банк — планируют запустить перечисления в Белоруссию после того, как Центробанк (ЦБ) протестирует функционал, заявили «Известиям» их представители в пятницу, 3 июня.