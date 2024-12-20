В Приморье вынесли приговор за убийство ребёнка 30-летней давности

В начале 90-х молодой сторож убил мальчика в ходе ссоры. Сегодня ему почти 50, и он нигде не работает.
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