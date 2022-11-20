Западу объяснили, почему требовать "смещения" Путина опасно

(Запад конечно понимает всё по своему, но то что на смену Путину может придти более жесткий лидер, они уже поняли, ну хоть шерсти клок, а что по этому поводу думаете вы, уважаемые читатели?) ============================================== Не так давно Байден заставил беспокоиться союзников заявлением о том, что Путин "не может оставаться у власти", пишет Newsweek.