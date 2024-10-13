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Царьград

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В Подмосковье хоккеист зарезал мать за замечание про тягу к алкоголю

В Подмосковье хоккеист зарезал мать за замечание про тягу к алкоголю

Бывшему спортсмену грозит до 15 лет колонии.В подмосковных Химках 21-летний хоккеист зарезал мать из-за замечания.

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