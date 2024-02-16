В Москве рассказали о завершении празднования Китайского Нового года

Известия/Павел Волков Во время празднования Китайского Нового года в Москве организуют мастер-классы по созданию барабана-погремушки для отпугивания злых духов и марионетки "дракон" по мотивам китайского театра кукол.
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