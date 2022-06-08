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Россиянам назвали продукт, снижающий риск развития рака

Россиянам назвали продукт, снижающий риск развития рака

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что включение авокадо в рацион поможет сделать волосы блестящими, кожу – бархатистой, а также снизит риск развития рака кишечника, сообщает PRIMPRESS.

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