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Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево: Следствие ищет других участников преступной схемы

Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево: Следствие ищет других участников преступной схемы

Выяснилось, что в деле о хищения, которые злоумышленники проворачивали в Шереметьево, могут появиться новые фигуранты.

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