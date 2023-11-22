Сотрудники ФСБ конфисковали более 23 тысяч литров этилового спирта у подпольщиков

Три новосибирца организовали торговлю контрафатным этиловым спиртом. Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с коллегами УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу и межрегиональным управлением Росалкогольтабакконтроля пресекли противоправная деятельности троих жителей Новосибирска.
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