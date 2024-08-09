Жителей Москвы предупредили о сильных грозовых дождях на выходных

Aнатолий Райков

В первые я услышал о вреде фреона и куда он применятся,после распада СССР,а так же о озоновых дырах,о глобальном потеплении и парниковом эффекте.Солнце будет палить не щадно,через озоновые дыры.А не проще будет уничтожить все HAARP-ы и прибрежные зоны США.Я думаю всё успокоится на долго.Даже прохождение судна по Суэцкому каналу очень влияет на погоду,не говоря о вреде ветряных электростанций.Завралась уже мировая цивилизация,боясь всё это высказать США.Стада животных им помешали,а количестве машин и что применяют нефте-продукты об этом молчат.Вот вам и природные катаклизмы,наводнения,пожары.А кто желает разорить Россию?И не только Россию.Врать не надо и привлекать к этому знаменитостей,чтобы им поверили.