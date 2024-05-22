На выставке-форуме "Россия" стартовал фестиваль "Будущее в цветах"

Фестиваль "Будущее в цветах" стартовал на выставке-форуме "Россия", став украшением ВДНХ. На выставке представлено 89 уникальных цветочных композиций и объектов флористического искусства из разных регионов страны.
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