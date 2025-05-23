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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников о своей игре во 2-м матче серии с «Флоридой»: «Я сделал пару потерь в своей зоне, и они забили. Это моя вина. Но нужно двигаться дальше и мыслить позитивно»

«Каролина» крупно проиграла «Пантерс» (0:5) дома во втором матче финала Восточной конференции (0-2).  25-летний российский форвард завершил игру с худшей полезностью в команде («минус 3»).

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