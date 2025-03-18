Роман Тома Круза с Аной де Армас получил новое подтверждение

Актер не скрывает своего удовольствия от общества 36-летней актрисы. Том Круз и Ана де Армас LEGION-MEDIAФанаты Тома Круза получили наглядное подтверждение того, что у актера завязался роман с Аной до Армас.
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