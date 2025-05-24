Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала спецоперации

В ночь на 24 мая украинская столица столкнулась с одной из самых масштабных атак с начала конфликта. По информации местных СМИ, удар был нанесён с использованием дронов-камикадзе «Герань» в сочетании с баллистическими ракетами.
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