В Липецке сотрудники полиции и общественник в рамках Всероссийской недели правовой помощи встретились с подопечными кризисного центра «Большая медведица»

Всероссийская неделя правовой помощи проходит ежегодно. В этом году ее приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака.
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