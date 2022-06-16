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Глава Ла Лиги: «ПСЖ» тратит 600 млн евро на зарплаты в пандемию, без продления Мбаппе. Их коммерческие доходы на 200 млн больше, чем у остальных. Правила ФФП не соблюдаются»

Глава Ла Лиги озвучил финансовые показатели «ПСЖ» и раскритиковал клуб. Сегодня стало известно, что УЕФА изучает финансы «ПСЖ», против парижан могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения.

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