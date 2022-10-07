В московских Вешняках появились современные зоны отдыха и занятий спортом

На востоке столицы благоустроили сквер на улице Юности в Вешняках. Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, особое внимание уделено созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов.
На востоке столицы благоустроили сквер на улице Юности в Вешняках. Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, особое внимание уделено созданию комфортных мест для отдыха и занятий спортом в непосредственной близости от жилых домов.
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