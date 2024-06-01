Слишком мелко: названы самые неочевидные причины снижения зрения

К ухудшению зрения может привести хронический стресс в повседневной жизни. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов, назвав самые неочевидные причины снижения зрения.
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