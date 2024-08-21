Арбитражный суд отклонил иск "Хакасэнерго" о возмещении ущерба из бюджета

Судебная тяжба между энергетическими компаниями и регулятором продолжается. Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" потерял право на компенсацию убытков из республиканского бюджета после того, как Арбитражный суд Хакасии отклонил их иск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии