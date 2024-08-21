Арбитражный суд отклонил иск "Хакасэнерго" о возмещении ущерба из бюджета

Судебная тяжба между энергетическими компаниями и регулятором продолжается. Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" потерял право на компенсацию убытков из республиканского бюджета после того, как Арбитражный суд Хакасии отклонил их иск.