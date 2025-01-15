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Царьград

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США на страже: инаугурация Трампа под угрозой экстремистов и протестов

США на страже: инаугурация Трампа под угрозой экстремистов и протестов

Инаугурация Дональда Трампа вызывает беспокойство служб безопасности США из-за угроз экстремистов и протестов.

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