Washington Times: ближневосточные дипломаты узнали об иранском ответе Израилю

Иран планирует комплексный удар по Израилю с применением еще мощных боеголовок и другого оружия, заявили иранские и арабские официальные лица, проинформированные об этих планах, пишет The Washington Times (WP) со ссылкой на дипломатические источники.
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