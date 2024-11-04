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Washington Times: ближневосточные дипломаты узнали об иранском ответе Израилю

Washington Times: ближневосточные дипломаты узнали об иранском ответе Израилю

Иран планирует комплексный удар по Израилю с применением еще мощных боеголовок и другого оружия, заявили иранские и арабские официальные лица, проинформированные об этих планах, пишет The Washington Times (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

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