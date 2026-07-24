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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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25 сентября Новоаннинский в 15-й раз станет столицей творчества

25 сентября Новоаннинский в 15-й раз станет столицей творчества. Поэты, писатели и любители литературы соберутся на областном фестивале.

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