25 сентября Новоаннинский в 15-й раз станет столицей творчества. Поэты, писатели и любители литературы соберутся на областном фестивале.
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25 сентября Новоаннинский в 15-й раз станет столицей творчества. Поэты, писатели и любители литературы соберутся на областном фестивале.
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