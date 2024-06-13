Штамп о гражданстве: необходимость или бюрократический кошмар? Елена ГалицкаяВ последние дни у отделений ФМС в Петербурге скапливаются огромные очереди из-за необходимости поставить штамп о гражданстве в документы детей.
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