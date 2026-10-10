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Газета.ру

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Австрийская оппозиция инициировала запрос из-за тайного груза Киева

Австрийская оппозиция инициировала запрос из-за тайного груза Киева

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) потребовала от профильных министерств разъяснений по поводу инцидента на границе.

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