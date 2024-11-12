В России предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками

В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками. Субботу 28 декабря, которая по производственному календарю будет рабочей, предлагают сделать выходной, переда Life.
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