Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

Проще повыгонять их ВСЕХ (легальных и нелегальных) на *уй из страны , а не придумывать *уйню разную ! Дёшево и сердито ! Выгнал - и забыл !

vitaly yanushkevich

Это сразу было понятно, только вот до думы э то не доходит, хотя одно название этого опарата говорит о том, что думать надо, было бы чем, видимо нечем. Приехал заработать, зачем нужна семья? А если привёз-- всем домой, в кишлак.