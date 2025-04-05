Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

Сдай ребенка мигрантов на «Госуслугах»: предложены методы борьбы с коррупцией при приеме не говорящих по-русски в школы

БлокнотРУ Вступил в силу долгожданный закон, запрещающий принимать в российские школы детей мигрантов, не знающих русский язык.

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Комментарии
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Юрий Белов
Проще повыгонять их ВСЕХ (легальных и нелегальных) на *уй из страны , а не придумывать *уйню разную ! Дёшево и сердито ! Выгнал - и забыл !
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6 час.
vitaly yanushkevich
Это сразу было понятно, только вот до думы э то не доходит, хотя одно название этого опарата говорит о том, что думать надо, было бы чем, видимо нечем. Приехал заработать, зачем нужна семья? А если привёз-- всем домой, в кишлак.
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5 час.
Лена Елена
Взвалили на плечи народа очередную проблему, которая должна решаться на уровне государства предельно просто- запретить мигрантам привозить семьи. ВСЁ. Вместо этого делают из народа стукачей. Придётся  государствообразующему народу брать на себя и эту функцию.
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3 час.
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